Re Carlo, disgelo con Harry? Assente al compleanno ma arriva "la telefonata"

Una celebrazione modesta, senza lo sfarzo che più fa pensare alla royal family. Re Carlo III ha compiuto oggi 75 anni. Come di rito, la King’s Troop Royal Horse Artillery ha lanciato 41 colpi di cannone a salve dal Green Park di Londra. Poi, dopo gli impegni ufficiali, il monarca ha festeggiato con la sua famiglia e pochi amici stretti. È stata infatti organizzata una cena intima a Clarence House. Ciò che gli amanti della corona inglese si domandano, però, è se Harry, dopo il rifiuto dell'invito, abbia almeno fatto arrivare la sua vicinanza e il suo affetto al padre.

Il prinicipe Harry non è stato a Londra per rendere onore a re Carlo. Il monarca ha spento oggi la 75esima candelina e il duca di Sussex e la sua famiglia non si sono recati in Inghilterra. Stando alle indiscrezioni circolate in queste ultime settimane in rete, Harry non avrebbe assecondato la richiesta del padre a causa di Meghan Markle. Secondo la Bbc, però, il duca avrebbe comunque deciso di telefonargli per augurargli un buon compleanno. Possibile che questo scambio via telefono sia l'inizio di un inatteso disgelo?

Leggendo i tabloid, in un primo momento sembrava che i Sussex non fossero stati invitati alla festa a Clarence House, ma un portavoce dei duchi ha poi smentito: “Non sapevano nulla di questa celebrazione. L'hanno scoperta dai giornali”. Intanto il fratello di Harry, William, ha fatto gli auguri sui social network al re, pubblicando una vecchia foto scattata anni fa in montagna.