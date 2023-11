Re Carlo III compie 75 anni e invita Harry, lui rifiuta: chi c'è dietro

06 novembre 2023 a

Ancora gelo nella famiglia reale. Martedì 14 novembre re Carlo terrà una celebrazione alla Clarence House di Londra per festeggiare l'importante traguardo dei 75 anni. Mentre la sua famiglia e i suoi amici più stretti sono pronti a partecipare all'evento, secondo le ultimissime voci, una figura non sarà presente all'appuntamento. Di chi parliamo? Di Harry naturalmente. Stando a quanto filtra, infatti, pare che il duca di Sussex, nonostante l'invito, non sarà alla corte del padre per rendergli onore.

A fine ottobre c'era stato un nuovo tentativo di riavvicinamento: il sovrano era sembrato intenzionato ad avere il figlio Harry e i nipotini Archie e Lilibet Diana alla sua festa di compleanno. C'è, tuttavia, un problema concreto ed è la presenza di Meghan Markle nella vita del figlio. Tra il duca di Sussex e suo padre, dunque, la possibilità di siglare una pace è sempre più remota. Secondo quanto riporta il Daily Mail, Harry potrebbe aver deciso di non partecipare all'evento perché Carlo gli avrebbe imposto numerosi paletti: uno su tutti il divieto di portare Meghan alla festa. La presenza dell’attrice non sarebbe gradita dalla royal family, soprattutto dopo le accuse di razzismo mosse nell’intervista con Winfrey.

Il retroscena non lascia di sasso. Del resto, la stessa famiglia reale non ha festeggiato pubblicamente il compleanno di Harry a settembre. Stando a un insider, William non avrebbe neppure fatto gli auguri al fratello. "Le comunicazioni tra il re e il principe Harry rimangono piuttosto scarse. Non parlano molto, se non per niente", ha dichiarato la fonte al Telegraph.