"Con noi era felice". Sentenza Lollobrigida, cosa dice Javier Rigau

14 novembre 2023 a

a

a

Rigau torna in tv. E si commuove. E’ il giorno della sentenza di primo grado, che vede Andrea Piazzolla (ex factotum della Lollobrigida) condannato nell’ambito del processo per circonvenzione di incapace. Ora, però, a Storie italiane con Eleonora Daniele, lo spagnolo che non è mai uscito dalla vita di Gina Lollobrigida, rompe il silenzio. E parla.

Video su questo argomento Lollobrigida, scontro sull'eredità. Piazzolla: che accordo mi hanno proposto | VIDEO

“E’ una sentenza attesa da tutti noi, dalla famiglia italiana, da Mirko, Dimitri e tanta gente allontanata da Piazzolla. Persone con le quali Gina era contentissima”, dice l’imprenditore spagnolo, Javier Rigau, a Eleonora Daniele, commentando a Storie di Sera la sentenza di primo grado che ha condannato Andrea Piazzolla, l’ex collaboratore di Gina Lollobrigida a tre anni di reclusione per circonvenzione di incapace.