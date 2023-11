Sciopero 17 novembre, Bombardieri va dritto: “Non rispetteremo i divieti del Garante”

13 novembre 2023 a

Scontro aperto tra i sindacati e la politica sullo sciopero del 17 novembre. Il segretario generale della Uil, Pier Paolo Bombardieri, ospite a Tagadà su La7, ha commentato così la posizione del Garante sullo sciopero generale di venerdì indetto da Cgil e Uil: “Sono esperti nominati da questo governo. Spiegare alle organizzazioni sindacali che non è uno sciopero generale ma uno sciopero intersettoriale è una presa di posizione, una visione singolare. Non abbiamo alcuna intenzione di rispettare i divieti della commissione di garanzia, del governo. E’ singolare che il ministro dica una cosa e che questa cosa coincida esattamente con quello che dice la Commissione, sembra la commissione di garanzia del Governo del ministro Salvini”.

Oltre alle parole di Bombardieri c’è da registrare la nota di Cgil e Uil a confermare l’intenzione dei sindacati di andare avanti nella mobilitazione di 24 ore nel settore del trasporto locale anche dopo il ’richiamo’ del Garante degli scioperi: “Confermiamo la proclamazione dello sciopero generale e le sue modalità di svolgimento per la giornata del 17 novembre. Non condividiamo la decisione assunta dalla Commissione di Garanzia. Si tratta di un’interpretazione che non riconoscendo la disciplina dello sciopero generale, mette in discussione nei fatti l’effettivo esercizio del diritto di sciopero sancito dalla Costituzione a tutte le lavoratrici ed i lavoratori. L’astensione del lavoro del 17 novembre non può essere interpretata in altro modo, rientra nella disciplina dello sciopero generale. Siamo attenti e rispettosi delle regole, tanto che abbiamo richiesto noi un confronto con la Commissione che, nonostante le nostre puntuali argomentazioni, ha deciso di confermare il provvedimento”.

“La Commissione – secondi i sindacati - non spiega, peraltro, su quali basi normative ha deciso che non si tratta di uno sciopero generale. Confermiamo, infine, la nostra disponibilità ad aderire alle indicazioni della Commissione per il settore dei vigili fuoco e quello del trasporto aereo”.