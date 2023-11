L'aria che tira, Miss Italia: "Io figlia di...", come smonta i sospetti di Morani del Pd

Sullo stesso argomento: Miss Italia arriva dal Piemonte: chi è la nuova reginetta di bellezza

L'ultima battaglia della sinistra è quella sulla fascia di Miss Italia. A vincere il concorso di bellezza è stata Francesca Bergesio, 19enne piemontese studentessa di medicina e figlia del senatore della Lega Giorgio Bergesio, fatto che ha scatenato le polemiche. Nel corso della puntata de L'aria che tira di lunedì 13 novembre, su La7, è intervenuta la deputata del Pd Alessia Morani, tra le prime a polemizzare.

La dem intervistata da David Parenzo spiega che non ha nulla contro la giovane Miss Italia "che è una ragazza bellissima e a cui faccio i migliori auguri e spero che realizzi i suoi sogni, ma il fatto che nella giuria ci fosse un sottosegretario del governo" fa sollevare qualche sospetto, afferma in riferimento a Vittorio Sgarbi. "Son eventi che mi fanno pensare e lascio la riflessione a chi ascolta, senza ovviamente fare nessuna polemica nei confronti della nostra Miss Italia..." afferma Morani. Infatti la giovane vincitrice del concorso di bellezza era in ascolto e collegata. Poi ha commentato: "Io penso che essere figlia di un senatore della Lega, tra l'altro eletto democraticamente dal popolo, non è una colpa né mia né di mio padre - afferma Francesca Bergesio - penso inoltre di avere pari opportunità rispetto alle altre ragazze. Sono 'figlia di' ma penso di meritarmi lo stesso l'opportunità di poter partecipare a un concorso e vincerlo, non capisco tutta questa polemica, tra l'altro inutile, nei miei confronti, nei confronti della giuria e nei confronti di mio padre".