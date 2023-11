Bongiorno risponde all'attacco di Grillo: "La donna massacrata due volte"

13 novembre 2023 a

È scontro sull'attacco clamoroso di Beppe Grillo a Giulia Bongiorno, l'avvocato della ragazza che accusa il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle di violenza sessuale di gruppo nel noto processo che si celebra a Tempio Pausania, in Sardegna. Domenica 12 novembre nel ritorno in tv del comico dopo 10 anni di assenza nello studio di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio sul Nove, Grillo aveva attaccato a freddo: "Bongiorno è un avvocato, presidente della commissione Giustizia, è una senatrice della Lega che fa comizietti davanti ai tribunali, dove c’è una causa a porte chiuse. È inopportuno". Parole giudicate inaccettabili da molti osservatori, con Fazio che si è limitato a dire che anche l'uscita di Grillo era "Inopportuna". Lunedì 13 novembre è arrivata la replica durissima di Bongiorno.

Grillo senza freni, attacco politico sul processo al figlio Ciro. E Fazio..

"Ho riferito che la mia assistita in Aula ha dichiarato di essere devastata e di aver tentato il suicidio . ha detto l'avvocato intervistata dal Tg1 - Un dolore immenso. Ecco, questa sofferenza è stata trasformata da Grillo in una farsa inserendola in uno show. Questo è gravissimo. Gravissimo. Perché la donna è stata massacrata due volte".