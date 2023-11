Insegnante di Treviso inneggia a Hitler, Cruciani a valanga: "Aveva ragione? Vergogna"

11 novembre 2023 a

Una "storia" su Instagram con la scritta "Andate all'inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei", è comparsa per poco tempo e poi è stata rimossa sul profilo di una docente della scuola superiore di H-Farm di Roncade (Treviso), che è stata sospesa dopo l'accaduto. L'insegnante, Hanane Hammoud, docente di matematica, ha ammesso la pubblicazione ai dirigenti scolastici, sostenendo di averlo fatto in un momento di sconforto psicologico. La vicenda è rimbalzata in rete. Giuseppe Cruciani, nel corso dell'ultima puntata de La Zanzara, ha commentato l'accaduto e non si è trattenuto. L'episodio di antisemitismo non è stato ben digerito dal conduttore radiofonico. "'Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei'. E lei viene solo sospesa? Solo sospesa? Immaginate se fosse stato un neonazista o uno di ultradestra. Vergogna!", ha detto.

Poi Cruciani ha tolto il freno: "Fuori dalla scuola, pedate nel c**o! Ma che aspettano a cacciarla? Io non sono per la cacciata di nessuno, ma una che dice ‘Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei’. Ma come fai a non cacciarla? Incredibile, ragazzi, incredibile”, ha continuato. Tra le notizie commentate dal conduttore radiofonico anche quella che riguarda la piccola Indi Gregory. La Corte inglese ha rimandato la decisione a lunedì in merito al distacco dei macchinari che tengono in vita la piccola gravemente malata. Il premier Meloni, invece, si sta battendo per assicurare alla bambina il diritto alla vita. "Amici miei, non è una questione di destra o di sinistra, non mi importa della decisione del governo di dare la cittadinanza italiana a una bambina di otto mesi che è britannica. Se i genitori la vogliono in vita, che viva, che viva", ha affermato Cruciani. E ancora: "Mi fa orrore che sia lo Stato o la cosiddetta scienza a decidere se una bambina di otto mesi muore o non muore. E io sono favorevolissimo all’eutanasia, super favorevole, anche per chi non ha nulla. Se uno vuole morire, che muoia. Ma per lei lo facciano i genitori", ha concluso.