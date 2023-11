Dritto e rovescio, Donzelli sfotte la sinistra sui migranti: perché è un bu0n accordo

09 novembre 2023 a

Migranti in Albania. Giovanni Donzelli prende di petto la sinistra. "Il fatto che sia un buon accordo lo dimostra la reazione scomposta della sinistra. Se n'è parlato nel corso della puntata di Dritto e rovescio in onda il 9 novembre.

Trasferire i migranti in Albania è la soluzione?



Ne stiamo parlando con i nostri ospiti in studio a #Drittoerovescio pic.twitter.com/seOAXIkr1y — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 9, 2023

"La logica è quella di provare a gestire un'emergenza che c'è. Chi vuole venire regolarmente in Italia va al proprio consolato e chiede il permesso. Chi invece prova a venire clandestinamente viene fermato e non parte. Intanto abbiamo chiesto a tutti una mano. La sinistra in Europa si è ribellata. Ma nel frattempo continuiamo a parlare con tutti. L'accordo con l'Albania stabilisce che non tutti i migrarti possono arrivare in Italia. Qualcuno va in Albania e nel frattempo vediamo cosa succede. Ma il fatto che sia un buon accordo è testmoniato dalle reazioni sconclusionate della sinistra in Italia".