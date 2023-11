Dritto e rovescio, le testimonianze dei migranti inchiodano Lady Soumahoro e il marito

03 novembre 2023 a

Sono finite ai domiciliari la suocera e la moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, entrambe accusate di frode e bancarotta fraudolenta per la gestione di alcune cooperative di migranti. La vicenda viene approfondita nel corso della puntata del 2 novembre di Dritto e rovescio, il talk show di Rete4 che vede Paolo Del Debbio alla conduzione. Ospite in studio c’è Sidi, un migrante che ha lavorato per le coop in questione, che denuncia lady Soumahoro: “Ci ha ingannato”. Queste le parole di Sidi: “Lui sapeva tutto, perché è della famiglia. Lui era presente in alcune occasioni, erano occasioni in cui reclamavamo la mancanza di un trattamento come si deve. Tanti lavoratori, anche i ragazzi rifugiati che stanno al centro, son andati lì e hanno fatto il macello fino a che viene il carabiniere, perché loro vogliono i loro diritti, perché non c’erano riscaldamenti, non ci stava cibo, non ci stavano medicinali, non c’erano vestiti quando faceva freddo”.

Soumahoro? "Veniva in cooperativa e...", testimonianza bomba

Viene poi mandato in onda un servizio in cui un altro migrante fa sapere di aver avvertito Soumahoro della situazione della Karibu, ma lui poi è sparito e anzi si è messo con Liliane Murekatete, figlia di Marie Therese Mukamitsindo, e un altro ancora che denuncia: “Noi lavoravamo in una situazione vergognosa, il cibo che arrivava era spesso avariato, lei arrivava sempre firmatissima, borse da migliaia di euro e gioielli”.