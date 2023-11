Neymar, momenti di paura: banditi armati tentano di rapire la figlia di 1 mese

08 novembre 2023 a

Momenti di terrore per la famiglia di Neymar e la sua fidanzata Bianca Biancardi. Rapinatori armati hanno fatto irruzione nella casa della compagna della stella del calcio brasiliana, a Cotia alla periferia di San Paolo, e hanno preso in ostaggio i suoi genitori. L'intento era quello di rapire la fidanzata e la figlia Mavie. Lo riporta Bruna Biancardi sul suo account Instagram. Media locali riferiscono che uno dei tre rapinatori è stato arrestato. Il notiziario R7 ha riferito che i tre malviventi avevano chiesto con insistenza dove si trovassero Biancardi e la sua bambina. La fidanzata di Neymar ha fatto sapere che lei e sua figlia non vivevano più in quella casa.

Il notiziario online G1 ha riferito che i genitori di Biancardi sono stati legati e imbavagliati e che gli aggressori sono fuggiti con borse, orologi e gioielli di lusso. Le riprese delle telecamere di sicurezza hanno rivelato che l'auto per la fuga era di proprietà di un vicino, che ha detto alle autorità di averla prestata a suo figlio. Il 20enne è stato presto ritrovato e ha confessato la rapina, ha riferito G1. "Le cose materiali vengono recuperate, l'importante è che tutti stiano bene e che le persone coinvolte vengano ritrovate", ha scritto Biancardi. Anche Neymar, ha commentato il furto sul proprio account Instagram, senza fornire dettagli.