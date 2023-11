Viva Rai2, chi spiazza Fiorello in diretta: "Telespettatrice d'eccezione"

06 novembre 2023 a

Fiorello è ripartito. Questa mattina è andata in onda la prima puntata di Viva Rai 2, il programma dei record che ogni mattina rallegra gli italiani e li accompagna verso l'inizio della giornata. Tante sorprese, grande energia del conduttore. Non è mancata l'ironia che lo contraddistingue. Amadeus e Sanremo, Soumahoro e i beni di lusso della moglie, Francesco Totti e la telefonata con Spalletti. I telespettatori, insomma, sono rimasti incollati alla tv. Al mondo del web, però, non è sfuggito un dettaglio non da poco. Posando il cellulare sul tavolo e guardando dritto in telecamera, lo showman siciliano ci ha tenuto ad annunciare che tra i suoi sostenitori c'era anche Mina, la più grande cantante di tutti i tempi.

“Abbiamo una telespettatrice d’eccezione. Ciao Mina”

Mina come noi che non vedeva l’ora del ritorno di Fiorello#VivaRai2 pic.twitter.com/qAxo2NBixb — isabella insolia (@isainsolia) November 6, 2023

"Abbiamo una telespettatrice d'eccezione", ha detto Fiorello sorridendo. "Non posso fare a meno di non menzionarla e di non mandarle un saluto. Posso dire?", ha chiesto ai suoi compagni d'avventura. Poi le due parole magiche: "Ciao Mina". La notizia ha fatto il pieno di applausi. D'altronde, sebbene Fiorello sia un personaggio del mondo dello spettacolo più che affermato, è sempre un onore ricevere il sostegno della tigre di Cremona.

Sanremo, Mengoni super ospite e co-conduttore con Amadeus

Viva Rai 2 è stato il trampolino di lancio anche per il primo annuncio di Sanremo 2024. In particolar modo il direttore artistico della prossima edizione del Festival della canzone italiana ha sfruttato la complicità dell'amico Fiore per dichiarare che Marco Mengoni sarà il co-conduttore della prima serata della gara canora più seguita d'Italia. Sui social la notizia è rimbalzata con insistenza e i fan del cantante sono in visibilio.