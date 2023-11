Shiva, De Luca show contro il trapper: "Da prendere a frustate, basta put***ate"

06 novembre 2023 a

Vincenzo De Luca non si tiene su Shiva. Il presidente della Regione Campania, nel corso del podcast Muschio Selvaggio di Fedez e Davide Marra in cui i due conduttori hanno chiesto al governatore, dopo avergli spiegato a grandi linee la situazione, ha commentato così l’episodio che ha portato all’arresto del trapper, accusato di tentato omicidio per aver reagito a pistolettate contro due aggressori di una gang rivale che lo avevano assalito in un parcheggio: “Io Shiva non lo conosco, ma data la descrizione lo proporrei per il metodo pedagogico Singapore. A Singapore la polizia municipale è dotata di un frustino di bambù sottile, mica fanno il carcere, ti danno una ventina di frustate tra capo e collo e finisce là. Allora come si chiama... Shiva, metodo Singapore! Ma la vogliamo finire con queste puttanate? Dall’America arrivano sempre gli esempi più idioti e demenziali”. Ancora una volta il governatore campano non ha fatto zero a zero in una dichiarazione, usando parole durissime nei confronti del cantante arrestato a Milano.