Federica Gentile, con uno stile rock conquista i giovani

03 novembre 2023 a

Federica Gentile di Rtl 102.5 è sicuramente una delle conduttrici più amate dalle nuove generazioni. Ed è anche per questo che ad Amici, dove è presente come direttore di Radio Zeta, non è sfuggito a nessuno il suo cambio look. Ora la Gentile diventa più rock. Gilet, camicia e cravatta con pantaloni abbinati. Tutto Nuna Lie. Tutto con lei fa tendenza.

Federica - che sui social sta riscuotendo tantissimo successo tra i ragazzi con migliaia di visualizzazioni - conquista anche il pubblico televisivo. Chi la segue da tempo sa che è ospite di Rai1 nel weekend ed è presente ad Amici ormai da diverse edizioni per parlare ai giovani talenti che sono "in rotazione" su Radio Zeta.

Appassionata di musica da sempre, "divora" libri e serie tv. Negli ultimi anni ha scritto il Radio Zeta Future hits live (che sia a Roma, sia a Verona è stato un vero successo) ed il Power hit di Rtl 102.5. Due mega eventi musicali che animano l'estate.