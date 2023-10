Cancellare il Natale? Pini si ribella al politicamente corretto “allucinante”

29 ottobre 2023 a

Cambiare nome al Natale? L’idea è totalmente bocciata da Agnese Pini. La direttrice de La Nazione, ospite di In altre parole, il programma di La7 condotto da Massimo Gramellini, attacca il politicamente corretto dopo la scelta dell’Istituto Universitario Europeo di Fiesole per la folle proposta di cambiare nome al Natale: “Questo politicamente corretto è allucinante, cioè c’è proprio un corto circuito ideologico in questa decisione, perché si fa nel nome dell'inclusività, ma quando tu cancelli non puoi essere inclusivo. L’inclusività nasce e si basa sul dialogo, se tu cancelli la parola di Natale che dialogo fai e quindi che inclusione ottieni? Nessuna. È quasi pericoloso. In realtà poi il politicamente corretto, che adesso sembra veramente la panacea di tutti i mali, con tutto quello che è brutto è politicamente corretto, è una cosa molto bella. Nasce se tu fai tesoro delle tue tradizioni del tuo passato, se lo cancelli - chiosa Pini sulla vicenda, trovando anche il consenso di Gramellini - che politicamente corretto hai?”