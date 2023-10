Metti insieme Walter Veltroni e Rocco Casalino, sorpresa al party

Gianfranco Ferroni 27 ottobre 2023 a

Quando c’è una festa alla Rinascente di piazza Fiume, a Roma, può mancare l’ex sindaco di Roma Walter Veltroni? È un vicino di casa e da piccolo frequentava con assiduità la gelateria Fassi, situata accanto allo store, dove veniva servito da un cameriere che, ricorda sempre, «era identico a Ugo La Malfa». Accanto all’ad di Rinascente Pierluigi Cocchini, il gruppo dei politici ha visto come protagonisti, oltre a Veltroni (con la testa sempre china sul cellulare per controllare l’impaginazione della sua intervista ad Alessandro Del Piero per il Corriere della Sera), l’ex presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il grillino Rocco Casalino, impegnato a dispensare perle di saggezza in tema d’amore.

Il party è stato organizzato in partnership con Air France, compagnia di bandiera francese, che espone per la prima volta in Italia le proprie divise storiche nelle vetrine degli store romani di Rinascente. Il più contento di tutti è apparso Patrick Del Bigio, ceo di Prelios Sgr, società di gestione e servizi immobiliari che detiene la proprietà dell’immobile, «per la strategia di valorizzazione e di riposizionamento degli asset in portafoglio, in particolare sul mercato di Roma». Il palazzo, grazie ai lavori effettuati, è passato dalla classe energetica E a A1.