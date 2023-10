Piazzapulita, duello Specchia-Lucarelli: "Giambruno? Ma sei d'accordo o no"?

27 ottobre 2023 a

L'argomento della separazione di Giorgia Meloni e Andrea Giambruno dopo i fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia col passare dei giorni ha visto il suo spazio ridursi progressivamente nei talk show. Non è il caso di Piazzapulita, su La7, dove il tema è stato al centro di un lungo blocco nella puntata di giovedì 26 ottobre. Ospite, come di consueto, di Corrado Formigli è Selvaggia Lucarelli secondo cui "Meloni complotta contro se stessa. Antonio Ricci si è trovato davanti a una notizia", afferma. Tuttavia nei giorni scorsi l'autore di Striscia lo aveva ammesso: aveva i fuorionda nel cassetto da mesi e aveva deciso di tirarli fuori solo dopo l’intervista su Chi del giornalista Mediaset.

L'abito di Carlucci "è blu Estoril"? Selvaggia non si tiene

L'opinionista commenta anche il nuovo taglio di capelli di Giambruno: "Penso che punti a non farsi più riconoscere", e naturalmente va all'assalto della premier. Il conduttore tira in ballo la polemica sullo spot di Esselunga, quello della pesca, e l'ospita coglie la palla al balzo: "Non vedo l'ora di rivederla cavalcare la propaganda della famiglia tradizionale. Mi chiedo se lo farà e con che faccia", dice Lucarelli che cita perfino la dolorosa vicenda del padre della premier: "È l'apocalisse della famiglia tradizionale".

"Anche a sinistra...", Mannheimer gela Formigli: sondaggio definitivo sui fuorionda

Insomma, Formigli e Lucarelli danno addosso alla premier per la bufera dei fuorionda, ma Francesco Specchia di Libero, che ha ribattuto a lungo con l'opinionista, a un certo punto spiazza i due: "Non riesco a capire una cosa - dice a Lucarelli - Sei d'accordo o no sul fatto che Meloni abbia liquidato Giambruno in quel modo?". "Ma cosa avrebbe dovuto fare, c'è dell'eroismo nel fatto che lo abbia lasciato? Questo è il suo capolavoro, passare da eroina...". Specchia ricorda che Sanna Marin, premier finlandese, e l'omologa della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, si sono dimesse "per lo stress, lei è andata dritta per la sua strada".