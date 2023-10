Paola Ferrari replica a Satta e punge Leotta: "Rosicona? Mortificata da..."

26 ottobre 2023 a

Paola Ferrari, nota giornalista ritornata al timone di 90° minuto, ha affermato di non essere affatto "rosicona", smentendo così quanto detto da Melissa Satta che, ospite di Francesca Fagnani a Belve, piuttosto che sotterrare l'ascia di guerra, l'ha posta in evidenza. E così, attraverso una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Ferrari è tornata su un argomento che spesso porta all'attenzione dei suoi sostenitori: quello dell'esposizione del corpo da parte delle figure femminili appartenenti al mondo dello spettacolo e del calcio.

Alla domanda se si ritrovasse nella definizione di "rosicona", Ferrari ha risposto: "Non mi ci riconosco, ma in vita mia mi hanno detto di peggio, ci sono abituata e non me la prendo, anzi rifletto sulle critiche". Proprio la conduttrice di 90° minuto aveva innescato questo gioco di frecciate più o meno esplicite quando aveva criticato la scelta di Sky Sport di affidare alla showgirl il ruolo di opinionista nei suoi programmi sportivi sulla serie A. "Non era un attacco a Melissa, che è bellissima. Quando l’hanno accusata di compromettere la carriera del compagno Matteo Berrettini l’ho sempre difesa, purtroppo l’ambiente dello sport, che ben conosco, è ancora maschilista e sessista. Non mi piaceva il ruolo che le avevano assegnato, sfruttando la sua fisicità prorompente. Quel momento del “leva-giacca”, in cui restava in top, tra le risatine degli uomini in studio, lo trovavo mortificante", ha spiegato.

"L’invidia non so cosa sia, grazie a Dio. La mia è una battaglia contro la spettacolarizzazione in senso estetico della figura femminile nel calcio", ha continuato Ferrari. E nell'intervista è stata tirata in ballo anche Diletta Leotta, anche lei volto tv legato al mondo del calcio. Ferrari più volte si è scagliata contro la collega: "Diletta è furba e fortunata, fa un sacco di soldi, beata lei, però non si può mitizzare un’immagine di donna perfetta con il seno che sfida la forza di gravità, non è reale.Secondo me è molto brava, ma nessuno se ne accorge, nessuno ne parla".