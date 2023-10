Valeria Bruni Tedeschi, scenata di gelosia durante la proiezione: "Se ne è andato"

26 ottobre 2023 a

Una scenata di gelosia bella e buona. Almeno questo è quanto si dice sul conto di Valeria Bruni Tedeschi e del fidanzato Sofiane Bennacer. La coppia ha sfilato insieme sul red carpet della Festa del cinema di Roma per la proiezione del film "Te l'avevo detto" di Ginevra Elkann ma, al momento dell'uscita, l'attrice era sola. Sembra infatti che durante la proiezione della pellicola lui abbia abbandonato improvvisamente la sala. Il giovane attore francese, stando all'indiscrezione lanciata in rete da Dagospia, si sarebbe innervosito per una scena hot girata dalla compagna.

In "Te l'avevo Detto" Valeria Bruni Tedeschi dà corpo e voce a Gianna, una delle protagoniste della storia, che durante la narrazione incontra un uomo, l'affascinante attore Gianmarco Saurino, con il quale ha un incontro amoroso a luci rosse. La scena, stando a quanto trapela, avrebbe fortemente infastidito Sofiane Bennacer, il fidanzato di Bruni Tedeschi. "Il di lei fidanzato Sofiane Bennacer, adirato per la veridicità della scena, fa per andarsene, lei cerca di trattenerlo, ma niente da fare, lui se ne va e l'attrice lo segue", scrive il sito curato da Roberto D'Agostino su quanto accaduto durante la proiezione ufficiale. "Lui non ne sapeva niente. Si saranno chiariti?", domanda ai lettori il portale, proponendo l'espressione "dramma della gelosia". Per ora i diretti interessati non hanno nè smentito nè confermato il retroscena.