Parenzo bacchetta Fusani in diretta: "Titoli ideologici? Gli articoli vanno letti"

Tema dell'ultima puntata de L'Aria che tira gli aiuti destinati ai palestinesi e ai terroristi. L'argomento proposto dal conduttore del talk-show di politica e di attualità di La7, David Parenzo, ha scatenato un vero e proprio scontro tra gli ospiti. In particolar modo, a intervenire è stata Claudia Fusani, che si è nettamente schierata contro i titoli degli articoli da lei giudicati "troppo ideologici". Nel mirino della giornalista soprattutto chi crede che dall'Italia siano partiti soldi per finanziare il gruppo terroristico islamista di Hamas.

Queste accuse non sono state ben digerite da David Parenzo che, dopo aver sentito quelle affermazioni e aver accolto le opinioni dei suoi interlocutori, si è inserito nella discussione e ha detto: "Gli articoli vanno anche letti". Il conduttore ha subito aggiunto: "Me lo hai insegnato tu". Fusani, messa un po' alle strette, ha replicato: "Sì, va beh". Parenzo non si è trattenuto e ha rincarato la dose: "Lungi da me dal difendere i titoli dei quotidiani eh".

Claudia Fusani ha cercato così di difendersi: "Questa storia dei soldi alla Palestina e quindi soldi ai terroristi, fa il paio col dire che l'immigrazione clandestina sono terroristi e col fatto che Fratelli d'Italia dal 7 mattina invoca 'Stop fondi alla Palestina'. Adesso siamo sull'onda". Non è mancato l'intervento di Pietro Senaldi. Il condirettore di Libero, dopo aver criticato l'uscita di Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, ha affermato: "Se questi gruppi terroristici hanno anche una copertura morale dall’Onu la situazione si complica. È una copertura morale dal mio punto di vista, se il segretario dell'Onu dice che Hamas ha le sue ragioni allora c'è una copertura morale da parte dell’Onu. Noi abbiamo scritto ‘L’Onu dichiara guerra a Israele’ e direi che non è che Israele ha interpretato quelle parole molto diversamente".