Ghisleri, Giambruno? Meloni più forte di prima: "L'aplomb aumenta il consenso"

22 ottobre 2023 a

a

a

Giorgia Meloni ha annunciato la fine della sua relazione con Andrea Giambruno, giornalista Mediaset e padre della figlia Ginevra. Dopo che Striscia la notizia, il Tg satirico di Canale 5, ha fatto circolare i fuorionda, ci si domanda se la vicenda personale possa in qualche modo avere delle ripercussioni sulla politica e sul governo. Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, si è detta convinta che da quanto accaduto il premier ne uscirà più forte di prima. In un'intervista concessa a Repubblica, la sondaggista ha affermato: "Faremo le rilevazioni nella prossima settimana e quindi non sappiamo ora se crescono le intenzioni di voto per Fratelli d'Italia. Ma la premier Giorgia Meloni esce rafforzata da come ha gestito la separazione con il suo compagno Andrea Giambruno. Ha mostrato di sapere tutelare la sua figura istituzionale e di essere risoluta in questo".

"Uno su due...": cosa pensano gli italiani della guerra in Israele

Per Alessandra Ghisleri si è trattato della "fine del rapporto con tutto il dolore che questo comporta. Giorgia Meloni peraltro ha detto che era una storia già conclusa da tempo. Ha raccontato cosa stava accadendo con l'aplomb richiesto a una figura istituzionale quale lei è". Quale effetto avrà questa vicenda sull'opinione pubblica? La sondaggista è stata netta e ha spiegato che Meloni ha gestito la notizia nel migliore dei modi: "Meloni ha posto un freno a ulteriori gossip e soprattutto a parole fuori posto e situazioni ambigue. Questo è quanto si percepisce dall'esterno. Ovviamente nessuno può conoscere il sentimento doloroso che accompagna le storie che finiscono quando c'è di mezzo una vita, una figlia".

Ghisleri gela gli sciacalli: "Meloni ora più forte", cosa c'è dietro il post

E per quanto riguarda la politica, potrà la rottura di una storia durata quasi dieci anni influenzare gli elettori. Ghilseri boccia questa possibilità: "Non penso che cambi la valutazione dal punto di vista politico. Però Meloni dà la dimostrazione che la sua figura istituzionale è per lei importante e la tutela a spada tratta. L'idea di avere carattere è decisiva per un leader". E ancora: "Giorgia Meloni si è dimostrata forte e risoluta. Tanto più in quanto, ripetuto, ha evitato di essere messo in un ulteriore frullatore di gossip. Io voglio pensare che vincere, guerra, insomma altri temi sono quelli che determinano le scelte di voto degli italiani verso un partito oppure un altro. Il comportamento e l'atteggiamento di un leader contano nel consenso. Tante sono le caratteristiche di Meloni che piacciono ai cittadini, ad esempio anche che sanno parlare più di una lingua. Caratteristiche che piacciono al di là delle convinzioni politiche di ciascuno", ha concluso.