Ghisleri fa piangere gli sciacalli: "Giambruno? Meloni ha dimostrato che..."

Ci si interroga su quali possono essere le ricadute politiche delle ultime vicende che hanno riguardato la premier Giorgia Meloni, che ha annunciato la fine della sua relazione con il giornalista Mediaset Andrea Giambruno dopo i fuorionda diffusi da Striscia la notizia. Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, ne ha parlato nel corso di Coffee break, il programma condotto da Andrea Pancani su La7, sabato 21 ottobre. Ebbene, la sondaggista spiega che il modo con cui Meloni ha gestito la vicenda è "la sua forza".

Giambruno e gli audio di Striscia, l'ennesima lezione del premier

La vicenda privata è sotto i riflettori "anche perché il suo compagno è un personaggio pubblico e lei è la nostra prima presidente del Consiglio donna". In merito alle frasi di Giambruno, Ghisleri afferma che "ha attivato un dialogo non giusto con una sua compagna di lavoro", e con la sua reazione Meloni ha dimostrato "non solo la forza di dire basta, ma ha dimostrato agli italiani che sa dire no anche su sentimenti forti". In sintesi, questo passaggio nella vita di Meloni e nella sua immagine pubblica "non è assolutamente un indebolimento", ribadisce Ghisleri, la premier "è una donna che ha saputo dire no". La sondaggista fa poi un parallelismo con un'altra coppia sotto ai riflettori: Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, con quest'ultima che "ha un comportamento completamente differente. Penso che le persone facciano queste associazioni direttamente", conclude Ghisleri.