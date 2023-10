Meryl Streep divorzia dal marito: "Sempre cura l'uno dell'altra"

21 ottobre 2023 a

Un matrimonio che sembrava solidissimo, una vita lontana dal mondo del chiacchiericcio e delle supposizioni. Meryl Streep ha divorziato dal marito, Don Gummer, dopo 45 anni di matrimonio. La 74enne attrice americana premio Oscar e lo scultore, genitori di 4 figli, vivevano separati da sei anni ma, stando a quanto si apprende, "si prenderanno sempre cura l’uno dell’altra". A lanciare la notizia è stata “Page Six”, la rubrica di gossip del New York Post. I due stavano insieme dal 1978, anno in cui si sono anche sposati. Come alcuni siti web ricordano, nel 2002 Meryl, in un'intervista concessa a Vogue, aveva indicato tre segreti che avevano funzionato per la longevità del loro matrimonio: "Buona volontà, la disponibilità a fare concessioni e tacere ogni tanto".