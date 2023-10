Michelle Hunziker, bomba di gossip: nuovo fidanzato "da un anno". Chi è lui

14 ottobre 2023 a

Michelle Hunziker nelle ultime ore è finita nuovamente al centro del gossip. Il motivo? Dopo l'addio al marito Tomaso Trussardi e la breve parentesi con il chirurgo Giovanni Angiolini, la conduttrice potrebbe aver ritrovato l'amore. Sebbene la showgirl si dichiari single e non lasci trapelare molto sulla sua attuale vita sentimentale, gli attenti osservatori hanno colto sui social alcuni indizi importanti per chi si occupa di gossip. A lanciare la bomba è stata Deianira Marzano su Instagram. L'esperta di indiscrezioni sul mondo dello spettacolo non ha fatto però il nome del presunto nuovo fidanzato.

"Si frequentano in tal senso da circa un anno, ma solo dopo le vacanze estive la coppia si è ufficializzata, come testimonia lo splendido anello che lei porta al dito", ha digitato Marzano sul suo profilo ufficiale, mandando in visibilio tutti i fan della showgirl. Stando alla ricostruzione offerta dall'esperta di gossip, Hunziker frequenterebbe quest'uomo da circa un anno ma il legame sarebbe stabile solamente dall'estate appena finita.

È stata poi la pagina social veryinutilpeople a far circolare sul web un nome. Si tratterebbe di Alessandro Carollo, conosciuto osteopata romano. Il 41enne, stando a quanto si legge sul web, avrebbe già avuto relazioni in passato con alcune donne vip. Per ora la diretta interessata non ha nè smentito nè commentato questa voce. È possibile che Michelle voglia curare, per quanto possibile, la sua privacy e che, quindi, non abbia intenzione di dare in pasto ai social la sua nuova storia. Sui suoi profili ufficiali, in effetti, non traspare altro se non la sua vita da conduttrice, da mamma e da nonna.