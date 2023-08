Aurora Ramazzotti pubblica foto nuda, perché gli hater la massacrano

18 agosto 2023 a

Aurora Ramazzotti torna alla ribalta social per una foto pubblicata sul suo profilo Instagram che la ritrae nuda sotto la doccia. Come spesso accade in questi casi, anche stavolta il post è stato accompagnato da una miriade di commenti negativi da parte degli hater. C'è chi l'accusa di essere semplicemente senza stile e chi, invece, rincara la dose e si spinge a dire che una mamma non deve fare queste cose.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker riponde con ironia alle proteste social degli hater: "Gli 0,3 secondi di stallo dedicati all'inserimento della foto nuda nel carosello - ha scritto Ramazzotti - caratterizzati da un fugace benché fastidioso dubbio precipitosamente cancellato dalla felicità stessa di causare indignazione in determinati soggetti e poi onestamente dal fatto che non me ne frega davvero una minch**"