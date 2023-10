Re Carlo III "geloso di William e Kate". Perché sembra un déjà vu

13 ottobre 2023 a

a

a

Re Carlo non accetterebbe l'idea di essere superato costantemente da William e Kate in termini di popolarità e consenso. Questa è l'ultima camorosa voce che agita la royal family. Prima un'attesa molto lunga, quella necessaria per salire al trono, e ora la scena rubata. Stando alle ultime indiscrezioni, i principi del Galles starebbero riuscendo ad attirare più attenzione del monarca. Ma c'è di più. Secondo la macchina del gossip, Carlo III starebbe provando lo stesso sentimento di gelosia provato con Lady Diana.

La strategia segreta per la riconciliazione: Carlo III "vuole punire" Harry

Re Carlo “è molto geloso” di William e Kate perché “gli rubano la scena”, ha dichiarato senza timore di smentita l’esperto Clive Irving sull’Express. “La sensazione è che William capisca l’atmosfera e la realtà molto più di quanto Carlo farà mai”, ha aggiunto, facendo così intuire la differenza tra il consenso che incontra il monarca e quello che invece incontra il figlio. È possibile che l'immagine di Carlo risenta della fine del matrimonio con Diana. Tuttavia, sembra che ci sia un accordo segreto attraverso cui la royal family abbia tentato di ristabilire ruoli e spazi.

“La più grande lite di sempre”. Re Carlo e Camilla ai titoli di coda?

“Hanno trovato un’intesa per dividersi le luci della ribalta, perché Carlo è sempre molto geloso delle altre persone che gli rubano la scena. Ha fatto un accordo attraverso il quale William e Kate possono avere una percentuale stabilita della scena”, forse “il 40% (per i principi ndr) e il 60% per lui”, ha rivelato Clive Irving.