Francesco Le Foche, l'immunologo preso a calci e pugni da un paziente: è grave

Brutale aggressione ai danni dell'immunologo Francesco Le Foche, ricoverato in gravi condizioni. Un uomo di 36 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver aggredito violentemente il medico nel suo studio privato in via Po dopo averlo accusato di avergli somministrato una terapia sbagliata. Le Foche, famoso immunologo primario del reparto di immunologia dell’Umberto I di Roma, è stato trasportato nello stesso Policlinico in codice rosso.

Secondo quanto si apprende i sanitari del pronto soccorso che lo hanno ricoverato, in prognosi riservata, hanno riscontrato un trauma cranico-facciale e la fratture del setto nasale e del pavimento orbitario sinistro. Il primario è ricoverato nel reparto di Chirurgia maxillo facciale ed "è in condizioni critiche ma non in pericolo di vita", chiarisce l’Umberto I.

L'aggressore, già pregiudicato per detenzione abusiva di armi e reati di violenza, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dagli agenti del commissariato Villa Glori e del Reparto Volanti della Questura di Roma.