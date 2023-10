Stasera Italia, Porro infilza Landini: “Il sindacalista che ha perso le parole"

02 ottobre 2023 a

a

a

Nicola Porro dedica l’editoriale della puntata del 2 ottobre di Stasera Italia ai problemi dell’industria italiana, soprattutto alla luce della chiusura dello stabilimento della Magneti Marelli. In particolare nel corso del talk show di Rete4 viene preso di mira Maurizio Landini, segretario generale della Cgil: “C’è un bellissimo film, che avrete visto tutti quanti, in cui ad un certo punto si dice, ad una persona che aveva in quel momento qualche angoscia, ‘non ti disunire’. L’idea che un governo si possa disunire in questo momento è pericolosissima, perché oggi l’ex premier Conte ha detto che il governo inventa dei nemici immaginari, ma in realtà questo governo non dovrebbe pensare ai nemici immaginari, perché i 20 miliardi della Finanziaria, che è molto light, derivano dai vostri soldi. Gli aumenti che verranno dati alla Pubblica Amministrazione, l’eventuale riduzione del cuneo fiscale, la possibilità di avere una sanità più ricca, deriva tutto dai vostri soldi. Ma qualcuno li deve produrre questi soldi”.

Renzi umilia il "compagno" Landini: valanga contro la falsa retorica del sindacalista

Ed ecco l’affondo diretto dopo il preambolo: “Quando vedo un sindacalista come Landini, che non è un nemico immaginario, ma dovrebbe rappresentare il lavoro e l’industria, le robe che quei soldi li creano, con prodotti creati, stipendi e retribuzioni date, cose che alimentano i consumi, ecco quando il principale sindacato italiano sembra dimenticarsi di quello che sta avvenendo in Italia è questo il vero nemico. Non il sindacato, ma il fatto che l’Italia si stia deindustrializzando. Qualcuno ragiona sul fatto che la transizione ecologica prima o poi non farà più esistere le fabbriche così importanti che producono i motori? Qualcuno – alza la voce Porro - se lo ricorda o facciamo finta che questa roba qui è meno importante di tutto quello che sta avvenendo in queste ore?”.