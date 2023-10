Paolo Crepet, l'uscita sulle vegane crea il panico. Selvaggia Lucarelli lo gela

03 ottobre 2023 a

Paolo Crepet prende in giro i vegani e in particolar modo le donne che fanno questa scelta alimentare e ideologica, provoca un vespaio di polemiche e finisce nel mirino di Selvaggia Lucarelli. Alcune frasi del famoso psichiatra durante un evento pubblico finiscono sui social: "Sono diventati tutti vegani, questi sfigati di ventenni... Meno male che sono fuori dai giochi da anni", afferma divertito il saggista e opinionista tv. "Inviti una ragazza a cena e questa mangia miglio... Neanche condito non il balsamico, ma con l’aceto di mela... Ma che ci si fa con una così? L’amore? Ma a quella le viene in mente che dopo le vengono le occhiaie. chissà che si inventa. pazzesco. Moriremo eleganti", è l'uscita di Crepet davanti alla platea che sembra apprezzare.

Di diverso avviso Selvaggia Lucarelli che rilancia il clip della con un commento gelido: "Donne vegane uguale donne ins***abili che inventano cose e mangiano miglio. “Che ci fai con una così”. Parola di Crepet", scrive la giornalista. Il caso provoca un vivace dibattito, con quelli che difendono Crepet che sembranoin netta minoranza rispetto a chi lo critica: "Non capisco il credito che gli si dà. È platealmente disinformato su tutto e parla di tutto. E male. Un esempio scuola di analfabetismo funzionale di parte sostanziosa della popolazione agee", "Che povertà di spirito", "Se servisse a non avere niente a che spartire con Crepet diventerei pure fruttariana", si legge in calce al post.