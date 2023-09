Federico Rampini smaschera Schlein: "Un caso di plagio", chi copia la dem

26 settembre 2023 a

Quanto ha preso Elly Schlein dalla sinistra americana per la sua visione politica? "Ha copiato la sinistra americana, è un caso di plagio", spiega Federico Rampini nel corso della puntata di martedì 26 settembre di Tagadà, su La7. L'idea dell'accoglienza e della società multiculturalista della nuova linea del Pd vengono insomma da quella galassia lì. "Il modello americano di società multietnica ha funzionato abbastanza bene per un periodo di tempo lungo, ed era fondato però su un principio che chi entrava in America, terra delle opportunità, poteva integrarsi e costruirsi un futuro ma doveva accettare le regole del paese di accoglienza", argomenta l'editorialista del Corriere della sera.

Questo ha funzionato, per esempio, "per generazioni di immigrati italiani poi diventati italo-americani". Ma la sinistra multiculturalista che ispira Schlein è quella di oggi, "più radicale e potentissima, è al governo di New York, della California, di Hollywood e dei grandi media", afferma Rampini. C'è una differenza notevole: "L'idea è che quelli che entrano devono tenersi tutti i loro valori, che magari sono perfino moralmente superiori a noi perché sono i poveri della terra, e quindi sono portatori di un bagaglio di valori superiori al nostro - spiega il giornalista - Questo sta sfasciando la società multietnica anche negli Stati Uniti perché è un messaggio non più di integrazione, ma di moltitudine delle tribù: ognuno si tiene i suoi valori, magari addirittura con l'arroganza di pensare che sono superiori al paese di accoglienza". E questa è una delle ragioni per cui New York, Los Angeles e San Francisco, governate dalla sinistra, "sono città sempre più disordinate e caotiche". Insomma, Schlein è una "piccola copia di Alexandria Ocasio-Cortez", la nuova icona della sinistra radicale americana, conclude Rampini.