Covid, Crisanti torna alla carica con le chiusure: isolamento da ripristinare

Il Covid non va sottovalutato e c’è bisogno di un ritorno al passato. Andrea Crisanti, professore di microbiologia e senatore Pd, è intervenuto nel corso del programma “Il Timone” su Giornale Radio FM per discutere delle misure da adottare visto il ritorno dei contagi dovuti al virus: “Aumento esponenziale di casi Covid significa che mancano misure di controllo e prevenzione. Non voglio fare allarmismo, ma ci sono delle regole che vengono totalmente disattese. Mi sorprendo come un medico si pieghi a determinate imposizioni ideologiche nell’affrontare situazione del genere”.

“Concorda con il Ministro della Salute Schillaci sulla priorità di proteggere i più fragili dal Covid?” la domanda rivolta al virologo, che replica così: “I fragili si proteggono in due modi, vaccinandoli ed evitando il contatto con persone infette. Certe misure come il mancato isolamento sono in totale contrasto con qualsiasi misura di prevenzione. In attesa dei vaccini, che speriamo arrivino al più presto, dobbiamo ripristinare queste misure, perlomeno - tuona Crisanti - l’isolamento. Grave che la comunità scientifica in Italia brancoli nel buio perché il Ministero pubblica i dati una volta a settimana e ha eliminato misure di sanità pubblica. Caso unico nel mondo occidentale”.