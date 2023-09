Meteo, il maltempo parte subito senza tregua. Sottocorona, quando arriva la nuova perturbazione

21 settembre 2023 a

Il maltempo imperversa sull’Italia. L’estate è ormai finita dopo un settembre molto caldo, che ora vede la presenza di perturbazioni. L’aggiornamento sulle previsioni meteo è fornito dal meteorologo Paolo Sottocorona, che nel corso della puntata del 21 settembre di Omnibus, su La7, aggiorna tutti sul clima autunnale: “Abbiamo due situazioni. Una che sta dando addirittura temporali su tutte le zone del centro, dico addirittura perché era previsto un po’ meno. Un’altra perturbazione in arrivo dall’Atlantico, che ha intenzione di passare sopra l’Italia, visto che c’è bassa pressione e le perturbazioni cercano queste zone di bassa pressione”.

“Per oggi - le previsioni giorno per giorno di Sottocorona - ci sono fenomeni intensi, qualcuno inizierà a presentarsi anche sulle zone del nord, nel pomeriggio si attenua ed esaurisce un poco la situazione di maltempo sul centro. Però la giornata di domani, venerdì 22 settembre, vede di nuovo fenomeni molto intensi al nord, confermati quelli che si vedevano ieri su Liguria, alta Toscana, Corsica, piogge anche al centro, un po’ meno intense rispetto a questa mattina, ma ci sono. Al sud ci saranno nuvole, ma di piogge ne arrivano abbastanza poche. Si arriva a sabato 23 settembre in cui al nord restano fenomeni intensi ma isolati, come se tendesse a migliorare in qualche modo, ma prendiamolo con cautela, e la parte più intensa, molto intensa, che scorre verso il sud-est. Ora interessa il centro e - avvisa l’esperto - arriverà anche al sud”.

Le temperature massime sono “sempre relativamente alte al sud, dove non è ancora arrivata l’aria fredda. Decisamente più contenute al nord”. “Dove c’è maltempo i mari sono piuttosto mossi, lontano si intravede la nuova perturbazione che sta arrivando” la chiosa di Sottocorona nel suo quadro del meteo.