Roberto Vannacci allo scoperto da Bianca Berlinguer: "La Russia di Putin..."

Il generale Roberto Vannacci nel salotto di Bianca Berlinguer. L'autore del controverso libro "Il mondo al contrario" è stato ospite martedì 19 settembre di È sempre Cartabianca, su Rete4, dove il militare ha parlato anche del suo rapporto con la Russia. Bruno Vespa, mentre il caso Vannacci montava in un retroscena pubblicato su Qn aveva affermato che sul ridimensionamento della carriera del generale, prima della pubblicazione autoprodotta del volume, pesavano le posizioni troppo vicine a Vladimir Putin nei mesi passati a Mosca come addetto militare, nel 2021. Rivelazione a cui il militare aveva replicato affermando di non essere filoputiniano. Ieri è tornato sulla questione: "Non considero la Russia di Putin un modello. Nel mio libro descrivo uno dei lati positivi della società russa: ad esempio la sicurezza di Mosca. Donne e bambini possono girare nei parchi di sera senza nessun problema".

Nel corso della trasmissione si è dibattuto dei temi e delle tesi sostenuti nel libro. "Penso che negli ultimi anni si sia verificata una prevaricazione delle minoranze sul sentimento comune della maggioranza, quello che io chiamo 'buon senso', spiega Vannacci, le cui posizioni sull'omosessualità hanno fatto discutere non poco. "La conoscenza cavernicola che Vannacci ha del mondo lo porta a questo stato di alterazione. L’amore è normale, l’ignoranza è anormale. Il mondo capovolto non è quello che lui descrive ma è quello che lui ha nella sua testa", tuona nel corso si È sempre Cartabianca l'ex governatore della Puglia e paladino dei diritti arcobaleno Nichi Vendola.