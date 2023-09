Romeo, faida nel governo? Tutte bugie. Poi la frecciata alle opposizioni

17 settembre 2023 a

a

a

La questione migranti è di estrema attualità, in questa settimana più che mai. Oggi Giorgia Meloni si è recata a Lampedusa con Ursula von der Leyen per trovare un accordo con l'Europa e per mettere la leader di fronte all'emergenza. Il tema ha acceso il dibattito a Stasera Italia, il programma di politica e di attualità di Rete 4. È intervenuto sul tema Massimiliano Romeo. "Di fatti ne abbiamo visti pochi. Ci vogliono dei fatti. Le parole vanno bene, ma ci vogliono dei fatti. Ha fatto bene Meloni a portare von der Leyen a Lampedusa per farle capire che la situazione è veramente drammatica e che non si può pensare solo al fronte Est", ha detto. Il senatore della Lega ha continuato: "Bisogna pensare anche al fronte Sud perché è a rischio tutta l'Europa. L'alleanza atlantica deve capire che è un fronte che va assolutamente presidiato. La questione dell'immigrazione è una questione di sicurezza nazionale. Serve un pattugliamento congiunto".

Salvini aderisce alla dichiarazione dei popoli presentata da Le Pen

La conversazione ha poi virato verso un altro argomento. In risposta ai conduttori del talk-show, che hanno letto alcuni titoli dei giornali sulla maggioranza, ha smentito categoricamente le voci su una possibile spaccatura. "Sentivo dire che c'è questa faida nel governo. Adesso io capisco che non essendoci l'opposizione...": il senatore ha commentato con una frecciata alle opposizioni. Poi ha spiegato meglio: "Meloni chiama von der Leyen per fare in modo che venga onorato l'impegno che l'Europa ha messo in campo. Dall'altra parte Salvini, dal palco di Pontida, ha detto che abbiamo sentito dall'Europa socialista solo chiacchiere sull'immigrazione e ha imposto solo regole che hanno penalizzato la nostra economia". "Auto elettriche e cibi sintetici sono l'ultima dimostrazione. Occorre coinvolgere tutte le forze di centrodestra. Le Pen è simbolo del bisogno di allargare quella maggioranza di centrodestra. Noi vogliamo l'Europa dei popoli, che faccia gli interessi dei cittadini. Io le chiamerei convergenze parallele", ha concluso Romeo.