Migranti, Feltri sull'"equazione" sinistra ed europea: "Umanità doppiopesista"

Lampedusa sta collassando sotto il peso degli sbarchi continui. Negli ultimi giorni l'incremento di arrivi via mare sta ponendo nuove sfide e richiede ulteriori sforzi al sistema di soccorso e di accoglienza. L'Europa, intanto, si è blindata contro l'Italia. Il tema, di estrema attualità, è stato commentato da Vittorio Feltri su Il Giornale. Il giornalista, sollecitato da un lettore a esprimersi sull'emergenza che sta mettendo il Paese in difficoltà, ha affermato che i flussi illegali di migranti sono "sotto gli occhi di tutti" e ha ricordato le sue responsabilità alla sinistra, che ora grida allo scandalo.

"I flussi illegali sono drammaticamente lievitati, barconi e barchini ci assediano, crescono anche i morti nel Mediterraneo in base a una equazione sempre negata dalla sinistra, la quale ha creato in lustri di lassismo e di slogan del tipo 'accogliamoli tutti' una consuetudine internazionale pericolosa che poggia sull’idea che l’Italia possa e debba aprirsi a tutti, senza potersi ribellare": così ha esordito Feltri. Il giornalista ha quindi approvato l'operato di Matteo Salvini: "L'unico politico che sia riuscito ad azzerare i flussi è stato Matteo Salvini, il quale per questo è stato massacrato, insultato e pure perseguitato penalmente. Una sorta di monito diretto a chiunque intenda emularlo: se lo fai, ti tocca lo stesso calvario".

Il giornalista ha quindi espresso la propria opinione sull'attuale gestione dei flussi: "Non intendo esagerare, eppure è probabile che il centrodestra in questo si sia lasciato intimidire sulla base del precedente di salviniana memoria. Si è scelta dunque la via diplomatica, basata sul dialogo e sui patti tra Stati, una via che – lo sappiamo – non sempre ha successo dal momento che le entità statali sono organismi non vincolati che tirano l’acqua al proprio mulino, se così si può dire. Insomma, ognuno coltiva il proprio interesse, come è giusto che sia".

Feltri è andato all'attacco di quelli che dovrebbero essere i partner europei: "Prendiamo ad esempio Germania e Francia che si sono blindate allo scopo di non accogliere neppure una minima percentuale di questo fiume dirompente di esseri umani che migrano dalle nostre parti vantando un diritto di asilo che quasi mai viene riconosciuto in quanto non sussiste. Quando noi abbiamo rifiutato gli sbarchi da navi delle Ong battenti bandiere straniere siamo stati criticati ferocemente, persino insolentiti da capi di Stato e di governo francesi o tedeschi. Noi siamo sempre quelli disumani, cattivi, insensibili ma – guarda caso – seguitiamo a spalancare le braccia a chiunque, mentre altri – più astutamente – sollevano barriere di cemento armato, pongono guardie ai confini, rigettano extracomunitari come fossero pacchi". Poi la stoccata finale: "Una umanità doppiopesista questa, quindi profondamente ipocrita"