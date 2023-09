Lilli Gruber punge Schlein: "E l'armocromista?". Imbarazzo totale

15 settembre 2023 a

Lilli Gruber ha ospitato a Otto e mezzo, il programma di La7 di approfondimento giornalistico, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Oltre a chiedere alla leader dem di commentare le ultime notizie di politica e di attualità, la conduttrice del talk-show si è concessa una domanda insidiosa. "Usa ancora come consulente per vestirsi la sua armocromista?", l'ha pungolata Gruber. Schlein, visibilmente in imbarazzo, ha inizialmente evitato di fornire la risposta. Poi, incalzata dalla padrona di casa, ha vuotato il sacco.

"Si è scritto tanto, anche un sacco di fake news. Ho letto di camicie di 2.500 euro di Dior che in realtà erano scontate a 82 euro sulla rete": così ha esordito Schlein per uscire da una situazione di imbarazzo tangibile. Poi la segretaria del Pd ha continuato: "Quella è un'amica a cui quando devi fare un servizio con Vogue e rifiuti di mettere i vestiti griffati che ti offrono…", ha detto.

Gruber, non ancora soddisfatta delle informazioni ottenute, le ha allora chiesto se si fosse pentita di aver rilasciato quelle dichiarazioni sulla sua consulente di stile che sono finite su tutti i giornali e al centro dell'attenzione mediatica. "No, non mi sono pentita dell’intervista", ha risposto. Poi ha concluso: "Io non devo andare dove già mi conoscono e sanno che possono fidarsi di quello che faccio".