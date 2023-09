Stasera Italia, Porro disintegra l'Ue e gli inutili vertici sull'emergenza migranti

13 settembre 2023 a

Nicola Porro è un fiume in piena sull’emergenza migranti e sull’Europa che gioca a nascondino sul tema. Il giornalista e conduttore di Stasera Italia, talk show di Rete4, affronta a muso duro l’Ue e Ursula von der Leyen alla luce del collasso totale dell’hotspot di Lampedusa: “I numeri dell’Europa sono pazzeschi, dal 2015 al 2023 abbiamo fatto 48 vertici, 48 vertici, sull’immigrazione. Merito, efficacia della politica, titoli dei giornali, prime pagine… 48 vertici, avete capito che non sono serviti a nulla. Arrivano con le macchine, gli elicotteri, ci sono i giornalisti che li interrogano e dicono che stanno risolvendo le cose…. 48 vertici. Non basta, abbiamo fatto anche gli accordi, perché tutti i governi, da Renzi in poi, hanno fatto un accordo per il ricollocamento di migranti, arrivano in Italia e poi ci dicano che ci saranno i ricollocamenti, lo dicono solo a nostro beneficio. Non è servito a nulla quanto fatto nel 2015, nel 2019, nel 2022, nel 2023. Cambiano i governi e le questioni non si risolvono manco per niente”.

“Poi oggi – sbotta ancora Porro - sentiamo Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea che dice che il lavoro sull’immigrazione si fonda sulla convinzione che l’unità è alla portata di Bruxelles e che l’accordo è vicino. Mi fa impazzire, mi sembra una cosa alla ‘I nuovi mostri’. Compassione, unità dell’Europa, risolviamo il problema… Stanno manganellando alle porte dell’Europa, la Grecia ha costruito un muro, la Germania non vuole i ricollocamenti, la Francia usa i soldi dei contribuenti per mettere più poliziotti ai confini con l’Italia, non a Parigi o Marsiglia”. Non c’è affatto alcuna unione in Europa per risolvere l’emergenza sbarchi.