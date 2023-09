Stasera Italia, la cruda verità di Chirico sui migranti: "Mai creduto alla solidarietà nell'Ue"

13 settembre 2023 a

L’emergenza migranti a Lampedusa è l’argomento più dibattuto all’interno della puntata del 13 settembre di Stasera Italia, il programma televisivo di Rete4 condotto da Nicola Porro. Tra gli ospiti presenti in studio a Mediaset c’è anche la giornalista Annalisa Chirico, che mette a nudo tutte le contraddizioni interne all’Unione Europea sul tema: “Alla solidarietà europea non abbiamo mai creduto, adesso c’è il blocco dei movimenti secondari da parte di Francia e Germania, ma chi ci ha mai creduto alla solidarietà europea. Al largo della Grecia fanno i respingimenti e c’è stato pure uno scandalo, è saltato un capo di Frontex, in Spagna sappiamo quello che accade, a Ventimiglia pure, solo l'Italia non fa respingimenti. Siamo anche il Paese in cui c’è stata una fase in cui gli sbarchi erano calati, un ministro dell’Interno tentò il blocco dei porti ed è a processo per sequestro di persona, in Italia capita anche questo. Era in quel momento il tentativo e la strategia di bloccare i porti, c’erano i decreti sicurezza. Lo dicono i numeri, gli sbarchi in quella fase storica erano calati, è vero. I messaggi che un governo manda sono importanti, pesano. Oggi – evidenzia Chirico - il messaggio è che se parti arrivi e oggi in una giornata abbiamo purtroppo tutti questi arrivi, certo che è una strategia, non è un caso che ti arrivino settemila persone nella stessa isola siciliana”.