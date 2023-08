Kate a cena dall'amante di William: i tabloid inglesi scatenati

25 agosto 2023 a

Kate a cena dall'amante di William. Ha fatto scalpore in Inghilterra la presenza della principessa Kate Middleton alla cena e al successivo rave party di Rose Hanbury, presunta amante del principe William. Lo scorso 12 agosto Kate Middleton ha partecipato da sola all’Houghton Festival di Norfolk, 24 no-stop di musica. Un rave chic da 10mila persone, nato da un’idea del Dj Craig Richards nel 2017.

Il gossip britannico è letteralmente impazzito alla notizia, dato che Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley e presunta amante del principe William ha ospitato Kate, anche se c'è chi sostiene che siano tutt'altro che nemiche. Una fonte ha dichiarato: “Rose e Kate sono ferite dall’ipotesi che ci sia una disputa o freddezza tra loro…”. Le due non sarebbero mai state né rivali, né nemiche. Anzi, forse sarebbero stati proprio i pettegolezzi ad allontanarle. Marie Claire.com ha rivelato: “Ci sono state tensioni tra loro a causa di tutto quel gossip sgradevole. Hanno avuto la possibilità di parlare per la prima volta da molto tempo e hanno fatto pace. Ora si spera che non ci sarà nessun imbarazzo nel loro circolo sociale quest’estate”.