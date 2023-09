Domenico De Masi scomparso a 85 anni: "Malattia scoperta poche settimane fa"

09 settembre 2023 a

Il sociologo Domenico De Masi è scomparso a Roma all'età di 85 anni. Secondo quanto riporta l'Agi lo scorso 15 agosto, casualmente, aveva scoperto di avere una malattia invasiva, mentre era in vacanza a Ravello. I medici del policlinico Gemelli di Roma gli avevano comunicato che gli sarebbe restato poco da vivere. De Masi era nato a Rotello (Campobasso) nel 1938 e nella sua lunga carriera era stato professore emerito di Sociologia del lavoro all’Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, dove ha ricoperto il ruolo di preside della facoltà di Scienze della comunicazione. Negli ultimi anni era diventato una presenza fissa nei talk show televisivi, e aveva espresso una vicinanza di vedute con il Movimento 5 stelle.

Gli esponenti grillini in commissione cultura alla Camera e al Senato dopo la diffusione della notizia hanno diffuso una nota: "Oggi è una giornata molto triste, perché la scomparsa di Domenico De Masi ci priva non solo di un grandissimo studioso e di uno dei più grandi sociologi del nostro tempo. Ci priva soprattutto di un vero uomo di cultura, una mente lucidissima le cui analisi hanno avuto il merito di sfidare le convenzioni tradizionali sul lavoro e sulla società, spingendo le persone a riflettere sul significato del loro tempo e delle loro passioni. Il suo punto di vista sulle cose ha sempre rappresentato un punto di riferimento importante per la comunità del Movimento 5 Stelle, che oggi piange quello che è stato prima di tutto un amico di tante e tanti di noi. Ma è ai suoi familiari e persone più strette che rivolgiamo un pensiero di affettuosa vicinanza e il più sincero cordoglio".