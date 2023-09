Superbonus, Cruciani non si tiene contro il grillino Gubitosa: "Milioni di truffe"

08 settembre 2023 a

Quello del Superbonus è un tema caldo che probabilmente accenderà il dibattito politico delle prossime settimane. La norma pensata per far ripartire l'edilizia e proposta dal Movimento 5 stelle è un fardello con cui ora il governo Meloni deve fare i conti e che ha creato una voragine nell'economia italiana. I soldi del Superbonus sono stati utilizzati persino per ristrutturare i castelli. Era necessario finanziare anche chi naviga nell'oro? Nonostante le modifiche dall’introduzione della norma a oggi siano intervenute nel tentativo di tappare le falle di una nave alla deriva, riducendo la platea e aggiungendo condizioni, nulla è cambiato per i sei castelli. L'argomento è stato affrontato da Giuseppe Cruciani nel corso dell'ultima puntata di Dritto e rovescio.

"Dai castelli che hanno usufruito del Superbonus e dalle testimonianze qui, esce fuori che cosa?", ha chiesto il celebre conduttore radiofonico a Paolo Del Debbio e al pubblico di Dritto e rovescio. "Esce che Gubitosa e i suoi amici del Movimento 5 Stelle hanno fatto, come minimo, male, se non malissimo", ha poi risposto, rivolgendosi al deputato Michele Gubitosa, presente in studio. Quindi Cruciani ha continuato: "Io non sto discutendo se era giusto farlo o meno, ma il fatto che dopo si è dovuto intervenire per bloccare l'emorragia di soldi dello Stato, significa che avete fatto le cose malissimo". E ancora: "Hanno bloccato perché avete fatto le cose male. Avete creato la possibilità di fare milioni e milioni di truffe".