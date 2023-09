Violenza sulle donne, la deputata grillina scoppia in lacrime alla Camera

07 settembre 2023 a

a

a

Violenza di genere, se ne parla in Parlamento e la discussione assume toni molto accorati quando la parola passa a Daniela Morfino, deputata del Movimento Cinque Stelle, che scoppia in lacrime ricostruendo la drammatica vicenda che ha vissuto sulla sua pelle. Per questo chiede interventi più incisivi al governo per arginare un fenomeno così delicato.

"La violenza di genere è da tanti anni una deriva. Sono stati compiuti passi avanti importanti nelle norme a disposizione del nostro Paese. Ma bisogna continuamente aggiornare e perfezionare gli strumenti a disposizione. E ve lo dico soprattutto perché quest'argomento lo sento sulla mia pelle. Io questo drammatico problema l'ho vissuto in prima persona. Conosco bene il dramma che vivono queste donne. Con questo disegno di legge la maggioranza non toglie nulla al codice rosso ma aggiunge ben poco. Se pensate che sia questo il modo di contrastare la violenza sulle donne si è fuori strada. Questa legge è solo un'operazione spot. Il M5S voterà a favore ma se vogliamo affrontare questa tragedia dobbiamo fare un lavoro più serio. Si deve fare molto di più".