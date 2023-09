Pietro Castellitto, la battuta su Adam Driver scatena la platea. E tira in ballo Favino

06 settembre 2023 a

Pietro Castellitto ha presentato all'80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia il suo secondo lungometraggio, Enea. La pellicola racconta la storia di una famiglia di Roma nord. "Enea è un film sul desiderio di sentirsi vivi, il bisogno che muove tutte le scelte di Enea è di sentire dentro di sé il movimento della vita. E se magari i ristoranti, il circolo sportivo, i posti che frequenta possono essere elitari, la vitalità non lo è, è incorruttibile", ha detto il giovane regista per affidare al pubblico il suo lavoro, che include anche il padre, Sergio Castellitto.

Nel corso di una conferenza stampa, Pietro Castellitto ha appunto speso due parole sulla decisione di coinvolgere il padre in questa sua nuova avventura cinematografica. In merito a questa scelta, il regista ha ammesso: "Ho provato in tutti i modi a non fare un film con mio padre. Il personaggio si muoveva su una frequenza emotiva e ironica che nessuno come mio padre avrebbe intercettato". Poi Castellitto si è lasciato sfuggire una battuta, suscitando l'ilarità dei presenti: "Forse Adam Driver".

Video su questo argomento Venezia 80, Pietro Castellitto debutta in concorso con "Enea". Ecco il trailer del film

Adam Driver, per chi non avesse seguito le ultime vicende di Venezia, è l'attore contro cui si è scagliato Pierfrancesco Favino. Per il protagonista di "Comandante", altra pellicola in concorso al Festival, è ingiusto che attori stranieri interpretino personaggi italiani. Adam Driver è infatti colui che ora ha dato voce e corpo a Enzo Ferrari. La freddura di Castellitto, attualissima, ha così fatto sorridere la sua platea. Il video, che ha fatto il giro del web, ha scatenato gli utenti: "Per buona pace di Favino" o "Ha provato in tutti i modi, poi gli è scappato", si legge sui social network.