Musica, le canzoni di Mahmood valgono 2,5 milioni: schizza il bilancio

Andrea Giacobino 06 settembre 2023

Secondo bilancio col botto per Alessandro Mahmoud, in arte «Mahmood». Il cantante, infatti, ha costituito a fine del 2020 la Milotic srl di cui è azionista di controllo al 90% mentre il restante 10% è della madre Anna Frau che è anche amministratore unico. Qualche settimana fa a Milano i due soci hanno approvato il bilancio 2022 chiuso con un utile di 483mila euro rispetto a quello di 246mila euro del primo bilancio, tutto riportato a nuovo, a fronte di ricavi balzati anno su anno da 664mila euro a quasi 2,5 milioni. La società vanta crediti verso clienti per quasi 1,2 milioni, ha 672mila euro di liquidità e debiti per 897mila euro, in gran parte verso fornitori. Scomponendo i ricavi 2,2 milioni sono stati realizzati in Italia, 105mila euro in Europa e il resto altrove. A proposito dei crediti verso i clienti la nota integrativa precisa che i tempi medi di pagamento dei fornitori è di 30 giorni fine mese dalla data di ricezione della fattura ed eventuali ritardi fisiologici rispetto al pattuito «sono limitati a10 giorni lavorativi». Nel portafoglio della Milotic c’è anche l’investimento di 210mila euro in una polizza assicurativa.