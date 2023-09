Linda Evangelista si confessa, cosa dice sulla sua malattia

06 settembre 2023 a

Linda Evangelista, 58 anni, ha rivelato che le è stato diagnosticato un cancro al seno nel 2018 e ha subito una doppia mastectomia. La top model canadese ha raccontato al «Wall Street Journal» di aver scoperto un altro nodulo nel petto l’anno scorso. Evangelista ha precisato che la sua prognosi è «buona ma non eccezionale», aggiungendo che ha «un piede nella fossa».

La famosa top model ha spiegato di aver fatto la chemioterapia e la radioterapia per il suo ultimo tumore. «Una volta tornato, c’è una possibilità. So di avere un piede nella fossa ma sono totalmente in modalità celebrazione», ha detto. L’anno scorso Linda Evangelista era apparsa sulla copertina di «Vogue» per la prima volta dopo aver dichiarato di essere stata «deformata» da un intervento cosmetico andato storto. Parlando prima del lancio della nuova docuserie di Apple Tv+ «The Super Models» che presenta interviste con Evangelista e altre star delle passerelle degli anni '90 come Naomi Campbell, Cindy Crawford e Christy Turlington, ha dichiarato che il suo tumore è stato rilevato per la prima volta durante il suo appuntamento annuale per la mammografia. «I margini non erano buoni e, a causa di altri fattori di salute, senza esitazione, poiché volevo lasciarmi tutto alle spalle e non dovermi preoccupare, ho optato per una mastectomia bilaterale», ha spiegato. «Pensavo di essere brava e pronta per la vita, il cancro al seno non mi avrebbe ucciso».