“Ubriacarsi porta a rischi gravi”. L'intervento sul New York Times che dà ragione a Giambruno

31 agosto 2023 a

a

a

Tesi che hanno solide fondamenta, anche in un paese così attento alla questione come gli Usa. Le parole di Andrea Giambruno hanno scatenato il putiferio in Italia, ma è l’autorevole New York Times a sposare le dichiarazioni del compagno di Giorgia Meloni. Risale infatti al 2013 un dibattito, andato in scena sulle colonne del prestigioso quotidiano statunitense, sul legame tra violenze sessuali ed alcol. Koren Zailckas, autrice di libri che trattano di problemi di alcolismo, sosteneva che «l’alcol è la prima droga dello stupro. E questo non è denigrare le vittime o contro le donne. E semplicemente un fatto. La gran maggioranza degli stupri nei campus avvengono quando lo stupratore, la vittima o entrambi sono ubriachi».

Giambruno? Ecco il report su abusi e alcol che fa impazzire la sinistra

Ci ha pensato poi Anne M. Coughlin, docente universitaria di diritto, ad ampliare il concetto, sempre sulle colonne del Times: «Ho sempre voluto spiegare alle giovani donne che ubriacarsi porta a un rischio grave di essere stuprate, ma sarei stata incompresa. Molti infatti avrebbero detto che denigravo le vittime di stupro». Sembra una perfetta rappresentazione di quanto e poi accaduto sul caso Giambruno.