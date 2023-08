In Onda, scontro tra Alemanno e Raimo. Cosa minaccia l'ex sindaco di Roma

30 agosto 2023 a

a

a

Scontro totale durante la puntata di "In Onda" del 29 agosto su La7. In studio c'era Christian Raimo, in collegamento Gianni Alemanno che parlava dell'opportunità o meno di finanziare la guerra della Nato in Ucraina. Alemanno contesta l'invio delle risorse perché l'Italia è già sull'orso della crisi economica. A quel punto è intervenuto Christian Raimo che ha messo alle strette l'ex sindaco di Roma. "Conosco tre. versioni di Alemanno - ha detto Raimo - Versione picchiatore fascista, versione sindaco di Roma pessimo e versione condannato per Mafia Capitale. Ha lasciato una Roma terribile. E adesso si presenta come il nuovo che avanza...".

Ed è a questo punto che interviene Gianni Alemanno che interrompe Raimo e minaccia azioni legali: "Io non sono stato condannato per Mafia Capitale - precisa Alemanno dal collegamento - Sono stato prosciolto e assolto. Non cominciamo a dire stupidaggini perché ti denuncio per diffamazione. Parliamo di temi concreti e lasciamo perdere gli insulti personali". Il botta e risposta, però, non era ancora finito. Raimo ci tiene a puntualizzare che "Alemanno è una figura che ha governato questa città nel modo peggiore. Ha distrutto una città".