Foriglio eletto "Il più bello d'Italia". Gli hater lo attaccano, cosa risponde sui social

Francesco Fredella 24 agosto 2023 a

a

a

Andrea Foriglio risponde agli haters mettendoli in riga. Lui, ex corteggiatore di Uomini e Donne, osteopata tra i più quotati, ha vinto il titolo di "Il più bello d'Italia 2023". Ma le polemiche non mancano. "A tutte le persone che partecipano ai programmi televisivi, ovviamente, piace quel mondo. Se non ti piace stare davanti alla telecamera, che ci vai a fare? Sono andato a "Uomini e Donne" e non ho mai detto che non mi piace il mondo dello spettacolo. Queste persone non so nemmeno chi sono perché non leggo niente, odio il gossip. E tu mi dirai "perché hai fatto quel programma se odi il gossip?". In realtà il gossip mi dà fastidio anche nella vita quotidiana, quindi, se un amico o un'amica mi vuole raccontare un gossip, dico sempre che non mi interessa. A volte sono i miei amici a segnalarmi le critiche e i commenti nei miei confronti, perché io non seguo queste pagine. Sono inutili. Fortunatamente il giudizio degli altri mi interessa poco, anzi, non mi interessa proprio. Vado per la mia strada senza ascoltare nessuno", dice rispondendo alle domande di Tag24.



Foriglio è il primo, forse unico, osteopata che ha organizzato un vero e proprio tour itinerante (non solo in Italia, ma anche in giro per tutta Europa). Qualcuno, poi, parla di nuovi progetti televisivi, Foriglio a Tag24 dice: "Nessun progetto televisivo in vista, mi godo la vittoria e sono sempre aperto a nuove cose, nuove esperienze. Mi piace molto mettermi in gioco. Non voglio pensarci adesso però. A settembre tornerò nel mio studio che è il mio lavoro, la mia vita, a cui ho dedicato tutto. Il resto è gioco, come questi concorsi. Li faccio per non avere rimpianti. Se vanno bene, bene. Altrimenti, fa niente."