Guardia reale si avvicina al ragazzo con la sindrome di down. Video virale

18 agosto 2023 a

a

a

Una scena commovente, un video che ha fatto il giro del mondo. Una guardia reale inglese ha rotto il protocollo e ha concesso una foto a un turista. Fin qui la notizia è sorprendente ma non scatena di certo emozioni forti in chi la apprende. Ad attirare l'attenzione è stato un dettaglio che non poteva passare inosservato. L'ammiratore affascinato dalla sentinella era infatti un ragazzo con la sindrome di down. La scena che riprende l'eccezione fatta dalla royal guard, che si è prontamente spostata per concedere al giovane una fotografia, è finita presto sul web ed è stata condivisa da migliaia di utenti.

Un padre si assicura che il suo ragazzo non si avvicini troppo alla guardia reale.

Guardate cosa succede ⬇️. pic.twitter.com/5VXYqN5WWN — Duncan (@Duncanilcan) July 15, 2023

A Buckingham Palace, per una volta, è successo l'impensabile. Quando un ragazzo con la sindrome di down si è avvicinato alla guardia del re, come sempre impettita e in silenzio, la sentinella in servizio ha chiuso un occhio e infranto le regole. La guardia infatti si è avvicinata al ragazzo per assicurare una buona riuscita dello scatto. Mike, che è l'assistente che segue il ragazzo da anni, ha detto: "Sia io che lui ci siamo un po' spaventati quando si è avvicinato a noi perché era una cosa inaspettata. Ma quella scena mi ha commosso". Il momento toccante è stato commentato dagli utenti che, ripetutamente, hanno fatto i complimenti all'uomo dal cuore d'oro.