Caro benzina, Urso sulla strategia del governo: meglio tagliare il cuneo fiscale

18 agosto 2023 a

a

a

In questi giorni tiene banco il tema del caro benzina. Su alcune autostrade il costo supera anche il tetto dei 2 euro al litro e, in molti, chiedono di tagliare le accise per alleggerire il peso sulle tasche degli italiani. Se n'è parlato nel corso della puntata di Agorà Estate del 18 agosto. In collegamento c'era il ministro Adolfo Urso che ha difeso la strategia del governo di non procedere col taglio delle accise per privilegiare il taglio del cuneo fiscale.

«Noi, avendo una visione sociale e industriale ben chiara e una strategia Paese condivisa, abbiamo preferito usare quelle risorse per tagliare per due volte il cuneo fiscale»

Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy #AgoraEstate #AgoraRai @RaiTre @lorenzolobasso pic.twitter.com/O7UMVkired — Agorà (@agorarai) August 18, 2023

"Quando il prezzo della benzina era arrivato a 2 euro e 20 centesimi al litro, il governo Draghi decise un taglio parziale delle accise che è costato agli italiani 1 miliardo al mese - ha spiegato il ministro delle Imprese e del Made in Italy - Se noi riproponessimo quella misura dovremmo trovare in altro modo, con altre tasse 12 miliardi di euro l'anno che è ben più di quanto costava il reddito di cittadinanza mentre noi, avendo una visione sociale e industriale ben chiara e una strategia Paese condivisa, abbiamo preferito utilizzare quelle risorse per tagliare per due volte il cuneo fiscale".