Sanna Marin, rivelazione sull'ex premier della Finlandia: "Con Obama..."

16 agosto 2023 a

a

a

Non se la passa male Sanna Marin, l'ex premier finlandese che ha lasciato la guida del suo partito dopo la sconfitta alle elezioni nazionali del 3 aprile. Finita al centro di feroci polemiche dopo essere stata ripresa durante un party scatenato, la 37enne è oggi una delle conferenziere di un’agenzia di speaker, la Harry Walker, che rappresenta anche Michelle e Barack Obama, Hillary Clinton, Boris Johnson. "La sentiremo parlare di geopolitica e leadership femminile", spiega il Corriere della sera. Marin, che è stata la premier più giovane del suo Paese e ha gestito i complicati equilibri creati dalla guerra in Ucraina dando il la all'ingresso della Finlandia nella Nato, continua a percorrere il doppio binario della politica e di una comunicazione libera e rilassata. Sui social passa da un post con la foto insieme ai colleghi del partito socialdemocratico finlandese agli scatti in abiti sgargianti al Flow Festival di Helsinki, evento musicale dove partecipavano tra gli altri anche i Blur e Lorde.

Scatti che hanno, ancora una volta, diviso gli utenti tra chi la elogia ("Grazie per aver dimostrato al mondo che puoi sederti sula poltrona da presidente e vestirti come preferisci"), e chi la attacca ("Sanna Marin, nell’agosto del 2022, postava foto del suo matrimonio, nell’agosto del 2023, appena divorziata, posta una foto sexy").Marin a maggio ha annunciato il divorzio dal marito Markus Raikkonen e a chi la critica ha risposto: "La mia vita privata non ha alcun significato sociale ed è irragionevole che se ne parli ancora. Vi prego di smetterla".